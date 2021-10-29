В Подмосковье покончил с собой прежний первый заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор в отставке Анатолий Белянин.

Как информирует , об этом сообщает Telegram-канал .

Тело мужчины нашли в квартире в Ивантеевке.

Как сообщает , Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы.

Как сообщает , в 1990-е он проходил свидетелем по резонансному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. В 1990-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова (был известен своими публикациями о коррупции в российской армии).

Холодов погиб в 1994 году в результате взрыва самодельной мины-ловушки, находившейся в портфеле-дипломате. Взрыв произошел в редакции газеты «Московский комсомолец», где он работал. По словам коллег журналиста, Холодов предполагал, что в дипломате, полученном в камере хранения на Казанском вокзале, находятся документы о нелегальной торговле оружием с чеченскими сепаратистами. По версии следствия, взрыв организовали военные, недовольные негативными материалами Холодова об армии. По делу об убийстве журналиста были задержаны прежний начальник разведки ВДВ полковник запаса Павел Поповских, прежний командир спецотряда спецназа ВДВ майор Владимир Морозов, его заместители майоры Александр Сорока и Константин Мирзоянц, прежний десантник и предприниматель Константин Барковский, заместитель гендиректора ЧОП «Росс» Александр Капунцов. Им предъявили обвинение по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Дело рассматривалось четыре года, в течение которых обвиняемые находились под стражей в СИЗО. Свидетелем по делу, кроме прочих, выступал экс-министр обороны России Павел Грачев.



В итоге Московский окружной военный суд оправдал всех обвиняемых за отсутствием доказательств, освободил их из-под стражи и отменил арест их имущества. В июне 2004 года при повторном рассмотрении процесса все вновь были оправданы. и родители Холодова подали кассационную жалобу в главный суд. В марте 2005-го военная коллегия Верховного суда подтвердила правомочность вердиктов Московского окружного военного суда. Позднее бывшие обвиняемые подали в высший суд иски о возмещении Генпрокуратурой нанесенного им ущерба. Иски были частично удовлетворены.



Убийство Холодова остается нераскрытым. В 2012 году скончался Грачев, а в феврале 2018-го умер Поповских.

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