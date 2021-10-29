По словам Марка Цукерберга, таким образом, компания объединяет все приложения и технологии под единым брендом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт компании.

По словам Марка Цукерберга, компания таким образом объединяет все приложения и технологии под единым брендом.

В ходе онлайн-презентации Цукерберг заявил, что его корпорация отныне будет сосредотачиваться на разработке новой расширенной виртуальной платформы.

"Я очень много думал о нашей идентичности в тот момент, когда мы переходим на новый этап. Facebook является одним из продуктов, который используется наиболее в истории только мира, он стал культовым брендом в сфере социальных медиа" , - заявил Цукерберг во время презентации новой виртуальной платформы, над которой его компания будет работать в течение следующих лет.

"Пора для нашей компании взять другое имя, которое будет воплощать все, что мы делаем, которое будет отражать, кто мы и что мы надеемся построить. Я рад объявить, что с сегодняшнего дня наша компания будет называться Meta" , - объявил Цукерберг, уточнив, что названия всех остальных платформ останутся без изменений.

Он подчеркнул, что цель новой платформы состоит в реализации "метасвита", основанном на программных продуктах, сервисах и устройствах, воспроизводящих виртуальную реальность. Каждый пользователь может создавать свое рабочее пространство в виртуальном мире, общаться в таких "комнатах" с друзьями, а также посещать вполне реальные события, например концерты – через VR-технологии. При этом пользователи смогут выбирать свои аватары, чтобы подчеркнуть собственную сущность.

Работу метамира будут обеспечивать новые разработки компании на платформе Horizon, получившие названия Horizon Home, Horizon Workrooms, Horizon Worlds.

В метавселенной можно будет играть в VR игры, чем компания планирует привлечь значительное количество новых пользователей. Кроме того, разработчики обещают обеспечить "телепорты" для своих клиентов в другие галактики, а также путешествия по времени, чтобы лично исследовать исторические события.

Но на этом возможность новой платформы не завершается. Ее пользователи могут учиться новым профессиям – например, хирургическим операциям, а также изучать макромир насекомых и растений. Можно также заниматься спортом с виртуальным инструктором или в группе единомышленников.

Как отметил Цукерберг, метавселенная - это также о сохранении экологии, поскольку людям не нужно будет ежедневно ездить на работу или по другим делам, в том числе в командировку на встречи с зарубежными коллегами. Своего рода это улучшенное решение реалистических коммуникаций для удаленной работы.

Разработчики утверждают, что новый продукт может расширить возможности для людей, занимающихся продажей собственной продукции. Ведь в виртуальном режиме они смогут представить свой товар на расстоянии, а также в условиях карантинных ограничений.

Для более реалистичного восприятия пользователями метавселенной производители обещают выпустить новые очки виртуальной реальности Cambria, оборудованные современными технологиями VR.

Нынешняя презентация – это только начало большого путешествия, ведь развитие системы займет годы, отметил Цукерберг. В то же время он подчеркнул, что новая платформа будет тщательно проверена в целях безопасности и конфиденциальности пользователей.