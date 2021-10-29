Это первый подобный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"По всему миру мы видим одно из многочисленных последствий ситуации с "коведом" - рост домашнего насилия и насилия в отношении женщин. Я думаю, было бы очень полезно, если бы Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию", - сказал Гилмор.

"Молдова это сделала, сейчас был бы и для Украины хороший момент. Украина обязалась это сделать чем раньше, тем лучше", - добавил спецпредставитель ЕС.

Он также призвал Украину ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда в соответствии со взятыми на себя обязательствами.

Парламент Молдовы 14 октября проголосовал в окончательном чтении за ратификацию Стамбульской конвенции – международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году.

Это первый подобный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов церквей и консервативных политиков против употребленного в ней термина "гендер".