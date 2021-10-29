Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Черновицкой ОГА.

Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Департамента образования и науки Черновицкой ОГА, исполнительным комитетам сельских. поселковых, городских советов принять решение о переходе заведений общего среднего образования на каникулы или организации образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения сроком на две недели с 1 ноября 2021 года", - говорится в документе .