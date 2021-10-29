Гематоген – незамінний допоміжний засіб при анеміях, для сприяння росту організму та загоєння ран, відомий не одному поколінню, який досі не втратив довіри населення.

"Це смак дитинства, саме з дитинства йде впевненість у тому, що він корисний, "В межах потреби, якщо лікарі призначають, тоді його купляють для діток", "Довіряємо", – діляться враженням про продукт пересічні громадяни.

Проте, час від часу у інформаційному просторі спливає інформація, буцімто "гематоген тепер не такий, як раніше", в ньому мало користі та забагато цукру, а надмірне захоплення ним взагалі є шкідливим.

Що з цього є правда, а що чутки та необгрунтовані домисли? Саме на ці питання можна отримати відповідь, переглянувши сюжет на гематогену в Україні, пише , інформує .















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