На эти средства планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания примерно 242 внутри перемещенных лиц

Такое решение было принято на заседании 28 октября, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Правительственный портал.

"Субвенцию получат 11 областей. На эти средства планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания примерно 242 внутри перемещенных лиц" , - заявил премьер Денис Шмигаль.

Также правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц.

По словам премьера, целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных общинах.

"В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создании условий для развития потенциала внутренне перемещенных лиц на новом месте жительства", - заявил глава правительства.

По его словам, на сегодня в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс внутренне перемещенных лиц, следовательно реализация такой стратегии критически важна.