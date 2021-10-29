28 октября компания Facebook сменила название на Meta. Создатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что создает метавселенную.

пояснил, что такое метавселенная, и что это означает для будущего компании. Метавселенная – цифровой мир, в котором реальное и виртуальное сливаются в видение научной фантастики и позволяет людям перемещаться между различными устройствами и общаться в виртуальной среде, информирует .

"Метавселенная может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям. И европейцы будут формировать ее с самого начала", - говорилось ранее в блоге компании, пишет .

Что такое метавселенная?

Термин метавселенная означает киберпространство, параллельное физической реальности, где общество людей может взаимодействовать в форме аватаров. Эта концепция была придумана писателем Нилом Стивенсоном в научно-фантастическом романе 1992 года "Снежная катастрофа".

Уже сейчас есть зародыши метавселенных, такие видеоигры как Roblox или Fortnite. Например, в апреле 2021 года в игре Fortnite прошел онлайн концерт рэпера Трэвиса Скотта, за которым следили более 12 млн пользователей.

Сам Цукерберг ожидает, что люди в мире перейдут от видения их в первую очередь как компании, занимающейся социальными сетями, к восприятию нас как компании метавселенной.

Дополненная реальность

Компания Facebook вложила значительные средства в виртуальную реальность и дополненную реальность, приобретя оборудование, такое как гарнитуру Oculus VR, и работает над очками AR и технологиями браслетов.

Также были куплены множество игровых студий VR. СМИ писали, что около 10 тысяч человек в компании работают над виртуальной реальностью.

"Я считаю, что метавселенная станет преемником мобильного интернета, и создание этой группы продуктов – следующий шаг на нашем пути к ее созданию", – говорил ранее Цукерберг.

По его прогнозу, через 5 лет, их компания уже не будет ассоциироваться с соцсетью, а будет восприниматься как метавселенная.

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