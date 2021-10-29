|19-летняя девушка хочет самостоятельно облететь Землю и установить несколько мировых рекордов
|29.10.2021 13:25
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19-летняя Зара Резерфорд в августе 2021 года отправилась в самостоятельный кругосветный полет. Она надеется стать самой молодой девушкой, которая облетит вокруг Земли на одноместном самолете, а также привлечь внимание к участию женщин и девушек в авиации и инженерных специальностях.
Домой вернется к Рождеству
Фото: FlyZolo
Об этом сообщает DPA, пишет "Общественное".
Резерфорд родилась в семье пилотов и получила лицензии на частные пилотные перевозки в США, Великобритании, Словакии и Франции. Летом 2021 года она завершила обучение в школе, сдав на отлично экзамены по математике, экономике и физике.
18 августа девушка отправилась в кругосветный полет из Бельгии. Она двигается на ультралегком одноместном самолете Shark, способном развивать скорость до 300 километров в час. Девушка планировала завершить свое путешествие через четыре месяца, облетев 52 страны на пяти континентах.
Юная Зара со своей мамой-пилотом
Фото: Facebook / FlyZolo
Резерфорд уже побывала в Великобритании, Исландии, Гренландии и сейчас находится на Аляске. Но ее путешествие несколько задержалось: в частности, из-за дыма от лесных пожаров в Калифорнии девушке пришлось лететь через Южную Америку, чтобы добраться до западного берега США.
Поэтому Резерфорд уже 26-й день подряд находится на Аляске, потому что в Россию (ее следующего пункта) попасть не может - истек срок действия визы. Но девушка говорит, что не жалеет из-за задержки, потому что теперь может провести время в отдаленном городе Ном.
Зара Резерфорд в Колумбии
Фото: Facebook / FlyZolo
Заря Резерфорд на Аляске
Фото: Facebook / FlyZolo
Больше только Резерфорд во время полета запомнился вид на Статую Свободы в США и приземление в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Но времени на то, чтобы полностью насладиться видом, нет, говорит она.
В настоящее время рекорд по самостоятельному кругосветному полету между женщин удерживает американка Шаеста Ваиз, совершившая это в 30-летнем возрасте. Самым молодым кругосветным пилотом между мужчин является 18-летний Тревис Ладлоу - свой рекорд он установил в июле 2021 года.
Резерфорд называет такую разницу в возрасте самых молодых кругосветных пилота и пилотесы гендерной дискриминацией. "Своим полетом я хочу снизить этот разрыв с 11 лет до 11 месяцев", - говорит она.
Если до задержки девушка планировала завершить кругосветный полет в конце ноября 2021 года, то теперь, вероятнее только, вернется домой к католическому Рождеству (25 декабря). Ей еще предстоит облететь Россию, Японию, Индонезию, Таиланд и Ближний Восток.
Резерфорд говорит, что больше только скучает по семье, котам и домашней пище. "Будете удивлены, но рестораны так быстро надоедают" , - шутит она.
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