



Нещодавно Євген Кошовий розповів, що його старша донька Варвара відвідує психолога. Спеціаліст допомагає їй з психологічними аспектами її стану.



У новому інтерв’ю чоловік поділився новими деталями. Євген зізнався, що рятував дівчинку від поганої компанії. Називає він її такою через те, які звички були там, тому батьку довелось говорити з донькою серйозно.



"Перехідний вік у Варвари, тому було нам трохи складно перші півтора року. Не з тією компанією зв'язувалася. Ми намагалися її від них усунути, тому вона їздила в табір до Іспанії та Болгарії, їздили всі разом на відпочинок до Греції. Погані звички в тих компаніях мене змусили жорстко поговорити з нею. Звичайно, без рукоприкладства, дитину бити - взагалі треба бути якоюсь твариною", - поділився Кошовий.



Сама Варвара розповіла, що навіть втікала з дому, тому мама забирала у неї кишенькові гроші.



"Казала: "Ти нікуди не поїдеш". Але я все одно їхала до друзів, до компанії. Я говорила, куди йду, мені мама все одно дзвонила, вона хвилювалася. Я їй відповідала, що з друзями, не чіпай мене, будь ласка, буду вдома о 20:00. Щоправда, інколи спізнювалася, але поверталася до дев’ятої вечора", – зізналася вона.





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