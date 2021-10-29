За последние два года северокорейский диктатор Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов.

Об этом сообщает издание , ссылаясь на данные разведки Южной Кореи, пишет , информирует .

Они провели оценку внешности диктатора "на основе разных научных методов, включая искусственный интеллект" с использованием видеоанализа со сверхвысоким разрешением и модели стереометрического анализа, которая оценивает объем лицевого жира и вес.

По словам представителей Сеула, у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем, о которых часто пишет пресса.

В Южной Корее считают, коммунистический режим поработал над созданием нового имиджа лидера КНДР. По мнению члена правящей Демократической партии Ким Бьюнг-Ки, Пхеньян пытается представить главу государства близким к простым людям, без лишнего официоза. Также отмечается, что в этом году Ким чаще появлялся на публике, чем в прошлом.

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