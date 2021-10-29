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Кулеба назвал срок подписания долгожданного соглашения о ЗСТ с Турцией
29.10.2021 15:45
Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет, в феврале 2022 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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