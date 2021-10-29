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ЕС рекомендует открыть въезд из четырех стран. Украина в "зеленом" списке
29.10.2021 15:55
Украина еще на две недели остается в списке "зеленых" стран, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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