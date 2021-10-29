По меньшей мере 300 морских черепах выброшены мертвыми на тихоокеанское побережье Мексики.

Оливковые черепахи Ридли (Lepidochelys olivacea) утонули, сообщил представитель министерства окружающей среды Мексики.Чиновник сказал, что они, вероятно, запутались в незаконных рыболовных сетях в открытом море или в заброшенных сетях, известных как «сети-призраки».Оливковые черепахи Ридли внесены в список уязвимых Международным союзом охраны природы (МСОП).МСОП сообщает, что их популяция сокращается и что они внесены в список уязвимых, поскольку гнездятся лишь в небольшом количестве мест.Черепах нащли выброшенным на берег Морро Аюта в Оахаке, на западном побережье Мексики. Пляж - одно из мест, куда приходят откладывать яйца оливковые черепахи Ридли.Эксперт по черепахам Эрнесто Альбавера Падилья сообщила, что все мертвые животные самки.Это не первый случай, когда большое количество оливковых черепах Ридли обнаружено мертвыми в Оахаке. В 2018 году рыбаки обнаружили 300 из них запутавшимися в рыболовных сетях.Мексика запретила отлов морских черепах в 1990 году, и за их убийство предусмотрены суровые наказания.Официальные лица заявили, что военно-морской флот Мексики присоединится к природоохранным органам в их расследовании смертей.

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