Премьер-министр Грузии прокомментировал голодовку Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа», со ссылкой на интервью телекомпании «Имеди».

На вопрос о том, каким может быть конец голодовки экс-президента Михаила Саакашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «по закону, у человека есть право на самоубийство».

Премьер подчеркнул, что государство не может нести ответственность за человека, если он решил совершить суицид.

Тем не менее, по словам Гарибашвили, правительство озабочено вопросом здоровья экс-президента. Помимо полноценного медицинского обслуживания, которое и так доступно Саакашвили как заключенному, для экс президента организована дополнительная группа врачей, которая ежедневно наблюдает за его показателями здоровья.

«Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов», – заявил премьер, отвечая на вопрос журналиста.

Как ранее сообщали Власти, Саакашвили согласился на лечение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира