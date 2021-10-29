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Федоров не советует использовать цифровые технологии на времяпрепровождение
29.10.2021 16:15
Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров посоветовал использовать цифровые технологии не для ничегонеделания, а для развития, чтобы стать тем, кем хочешь.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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