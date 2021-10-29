Высшее руководство крупных западных нефтяных компаний должно дать показания перед Конгрессом США в связи с обвинениями в том, что они ввели общественность в заблуждение относительно изменения климата.

Законодатели-демократы заявляют, что слушания будут сосредоточены на многолетнем отрицании отраслью ведущей роли своей продукции в разжигании климатических изменений.Компании заявили, что надеются использовать слушания, чтобы привлечь внимание к недавним усилиям по решению проблемы изменения климата.Это произошло только за несколько дней до начала климатической конференции COP26 ООН.Встреча в Глазго рассматривается как решающая часть усилий по предотвращению внезапного изменения климата. Мировые лидеры будут вынуждены реализовать свои планы по сокращению выбросов парниковых газов и тем самым уменьшить глобальное потепление.Слушания также совпадают с усилиями президента Джо Байдена принять флагманский закон о расходах.

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