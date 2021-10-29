Голландское приложение Coronacheck проверяется не везде, как выяснила Анна Холлиган.

Были протесты и жалобы на ограничение свободы, но большая часть Европы теперь использует паспорта Covid для входа в бары, рестораны, кинотеатры и музеи.В Англии пропуск не требуется, Шотландия уже ввела паспорт вакцины, в то время как Италия требует пропуска Covid для входа на работу, а Австрия собирается последовать ее примеру.Италия приняла, пожалуй, самые жесткие правила прохождения Covid в Европе, информирует Марк Лоуэн в Риме. QR-код Green Pass - по крайней мере, после одной вакцинации против Covid, отрицательного теста или доказательства выздоровления - должен быть показан для только, от закрытых ресторанов до кинотеатров, тренажерных залов и междугородних поездов. Это также требуется всем сотрудникам государственного и частного секторов, когда они приходят на работу. Пропуска регулярно проверяются.«Во Франции удивительно, как быстро санитарные паспорта стало частью повседневной жизни», - пишет Хью Скофилд в Париже. Немногие сейчас дважды думают, прежде чем показывать свои мобильные телефоны в барах, кинотеатрах и музеях, в поездах TGV и в аэропортах. Это нормальный ритуал.

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