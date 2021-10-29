Одним из важных факторов в споре между ЕС и Польшей является то, что Европейская комиссия еще не утвердила 57 миллиардов евро (48 миллиардов фунтов стерлингов; 66 миллиардов долларов) средств на восстановление Covid-19, предназначенных для Польши, и может не сделать этого до тех пор, пока ее судебный спор не будет урегулирован.

Опрос общественного мнения во вторник показал, что 40,8% поляков считают, что их правительство должно признать поражение и положить конец скандалу, в то время как еще 32,5% заявили, что следует пойти на компромисс.Центральным элементом спорных реформ Польши является дисциплинарная палата Верховного суда, которая, как утверждают критики, используется для наказания независимых судей, поскольку она имеет право санкционировать содержание их постановлений.Еще в июле Европейский суд (ЕС) вынес промежуточное решение о том, что Польше следует приостановить деятельность палаты, поскольку она не была довольно независимой и беспристрастной. Польский премьер-министр заявил, что палата будет закрыта в ее нынешнем виде, но он настаивал на том, что институты ЕС не имеют права указывать Варшаве, как организовать свою судебную систему.Говорят, что высший суд прекратил рассмотрение новых дел в палате, но продолжил рассмотрение уже запланированных дел.

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