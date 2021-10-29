высший суд ЕС приказал Польше платить ежедневный штраф в размере 1 млн евро (850 000 фунтов стерлингов) за судебные реформы.

Ранее в этом году Польше приказали приостановить деятельность спорной дисциплинарной палаты, но та еще так не поступила.Польша часто конфликтовала с ЕС из-за изменений, которые рассматриваются как ослабление независимости польских судов.В этом месяце Конституционный трибунал Польши разозлил европейских лидеров, действительно отвергнув верховенство закона ЕС.В постановлении говорилось, что отдельные части законодательства ЕС несовместимы с польской конституцией, что побудило президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен заявить о «прямом вызове единству европейского правопорядка».Первоначально дело передали в суд премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы помешать польским судьям использовать законы ЕС для оспаривания судебных изменений его правительства.

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