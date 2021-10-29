В пустыне Сахара в древности была большая разветвленная речная система. Русло реки ученые нашли с помощью радиолокационных наблюдений научного инструмента PALSAR из японского спутника ALOS. Трехмерные снимки позволили ученым заметить ровные края древних каналов, спрятанные под песками современной пустыни.

Река Таманрассет была около пяти тысяч лет назад. Ее истоки скорее только на юге Атласских гор и нагорье Ахаггар в современном Алжире. Река с многочисленными притоками имела протяженность более 500 километров и в районе Мавритании впадала в Атлантический океан.Ученые считают, что в древности в бассейне реки Таманрассет в большом количестве водились животные и росли растения, а ее полное осушение произошло за две тысячи лет.Если бы существовала река сегодня, по длине она бы заняла 12 место между самых больших водных систем Земли.

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