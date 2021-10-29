Международная группа ученых под руководством преподавателей, студентов и выпускников Гавайского университета в Маноа обнаружила одну из самых молодых планет, когда-либо найденных у далекой молодой звезды.

Это не первая обнаруженная молодая планета, однако редко ученые могут непосредственно наблюдать недавно сложившееся небесное тело. Планета 2M0437b покажет, как сформировалась когда-то Земля. Интересно, что открытие было случайным, однако его полезность трудно переоценить. В первую очередь стоит отметить, что эту планету можно непосредственно наблюдать с Земли через телескопов. Анализ света от этой планеты расскажет о ее составе и о том, как она сформировалась в давно пропавшем аккреционном диске из газа и пыли.При наблюдении отслеживалась положением звезды-хозяина при ее перемещении по небу. Полученные данные подтвердили, что планета 2M0437b действительно спутник звезды, а не более удаленный объект. Наблюдения продолжались три года из-за медленного движения звезды по небу. Планета и ее родительская звезда находятся в Облаке Тельца. Расстояние между 2M0437b и ее родительской звездой в это время примерно в сто раз превышает расстояние между Землей и Солнцем. Так как наблюдение проводится с Земли, необходима сложная «адаптивная» оптика, чтобы компенсировать искажение изображения, вызванное земной атмосферой.

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