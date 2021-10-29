|Надя Дорофеєва показала відео з відпочинку у Португалії
|29.10.2021 18:00
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Надя Дорофеєва вирішила влаштувати собі відпустку, аби відпочити та перезавантажитись від роботи та турбот. Зірка полетіла у Португалію у компанії двох подруг.
У Інстаграм співачка ділиться контентом з відпочинку. Нова публікація у акаунті артистки зачарувала її фанатів. Надя показала відео з мису Рока - найзахіднішої точки Європи.
У кадрі Дорофеєва постала у блакитних джинсах, сірому худі оверсайз та шкіряній куртці. Своє волосся зірка заховала під шапку, а на обличчя не наносила косметики, показавши природню вроду.
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