



Надя Дорофеєва вирішила влаштувати собі відпустку, аби відпочити та перезавантажитись від роботи та турбот. Зірка полетіла у Португалію у компанії двох подруг.



У Інстаграм співачка ділиться контентом з відпочинку. Нова публікація у акаунті артистки зачарувала її фанатів. Надя показала відео з мису Рока - найзахіднішої точки Європи.



У кадрі Дорофеєва постала у блакитних джинсах, сірому худі оверсайз та шкіряній куртці. Своє волосся зірка заховала під шапку, а на обличчя не наносила косметики, показавши природню вроду.



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