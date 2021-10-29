Суданские мужчины протестуют против военного переворота, свергнувшего переход к гражданскому правлению, 25 октября 2021 года в районе Аль-Шаджара на юге Хартума.

Солдаты открыли огонь по протестующим.Толпы разгневанных граждан Судана всю ночь продолжали протестовать против военного переворота в понедельник.По меньшей мере семь человек убиты и десятки ранены. Солдаты открыли огонь по протестующим.ООН потребовала, чтобы военные освободили премьер-министра Абдаллу Хамдока и других гражданских лидеров переходного правительства.Во вторник состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН.В Вашингтоне представитель Госдепартамента заявил, что им не удалось связаться с премьер-министром.За несколько дней до переворота Хамдок предупредил об опасном кризисе после того, как одна часть в переходном правительстве призвала к захвату власти военные.

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