Южноафриканский региональный блок Sadc призвал к «безоговорочной и немедленной» отмене всех санкций против правительства Зимбабве.

«Как Sadc, мы обеспокоены продолжением санкций в отношении некоторых лиц или организаций Зимбабве», - сказано в заявлении президента Малави Лазаруса Чаквера, который является председателем организации, объединяющей 16 стран.

Чаквера сказал, что «длительные» санкции препятствуют перспективам Зимбабве «экономического восстановления, безопасности человека и устойчивого роста».

Зимбабве находится под экономическими санкциями со стороны США и Европейского союза (ЕС), направленных против конкретных лиц и компаний, которые правительство обвиняет в экономических проблемах страны.

В заявлении Sadc говорится, что Зимбабве и региональный блок привержены переговорам с соответствующими игроками по укреплению демократии, управления и прав человека.

ЕС и США указали на отсутствие прогресса в демократических реформах и реформах в области прав человека, а также на ограничения свободы прессы.

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