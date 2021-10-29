Американская компания Blue Origin, которая выступает конкурентом SpaceX, рассматривает участие в конкурсе Минобороны США, что предполагает возможность использования космических аппаратов вместо самолетов для доставки военных грузов по всей планете.

По словам директора программ национальной безопасности Blue Origin Томаса Мартина, в настоящее время компания ведет соответствующие переговоры с Транспортным командованием США.

Blue Origin может стать второй после SpaceX компанией, которая в интересах Пентагона займется разработкой систем для доставки грузов по планете через космос.https://loansbadcreditusa.com/alliancehhcorg/

Основной проблемой данного подхода может стать слишком высокая скорость доставки грузов по планете, занимает несколько десятков минут, по сравнению с тем, которое идет на организацию и осуществление сопутствующих операций.

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