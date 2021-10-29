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Іраклі Макацарія з обраницею відвідали прем’єру "Танців з зірками" у Грузії
29.10.2021 19:00
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Головний герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія не зумів побудувати стосунки на проекті, однак усе ж знайшов своє кохання. Чоловік у відносинах з Лізою Чичуа та вони разом часто відвідують світські заходи.

Іраклі став суддею 10 сезону шоу "Танці з зірками" у Грузії. Та на церемонію відкриття проекту він прийшов зі своєю коханою.

Ліза постала у чорних обтислих штанах та у картатому піджаку червоного кольору. Лук вона доповнила аксесуарами - чорною сумочкою, масивними сережками. Волосся дівчина зібрала у високий пучок та зробила ніжний макіяж.

Макацарія ж позував у білих штанах, сорочці та сірому піджаку з краваткою. На фото він обіймав Лізу за талію та тримав її за руку.

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Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)


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