



Головний герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія не зумів побудувати стосунки на проекті, однак усе ж знайшов своє кохання. Чоловік у відносинах з Лізою Чичуа та вони разом часто відвідують світські заходи.



Іраклі став суддею 10 сезону шоу "Танці з зірками" у Грузії. Та на церемонію відкриття проекту він прийшов зі своєю коханою.



Ліза постала у чорних обтислих штанах та у картатому піджаку червоного кольору. Лук вона доповнила аксесуарами - чорною сумочкою, масивними сережками. Волосся дівчина зібрала у високий пучок та зробила ніжний макіяж.



Макацарія ж позував у білих штанах, сорочці та сірому піджаку з краваткою. На фото він обіймав Лізу за талію та тримав її за руку.



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