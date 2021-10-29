|Іраклі Макацарія з обраницею відвідали прем’єру "Танців з зірками" у Грузії
|29.10.2021 19:00
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Головний герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія не зумів побудувати стосунки на проекті, однак усе ж знайшов своє кохання. Чоловік у відносинах з Лізою Чичуа та вони разом часто відвідують світські заходи.
Іраклі став суддею 10 сезону шоу "Танці з зірками" у Грузії. Та на церемонію відкриття проекту він прийшов зі своєю коханою.
Ліза постала у чорних обтислих штанах та у картатому піджаку червоного кольору. Лук вона доповнила аксесуарами - чорною сумочкою, масивними сережками. Волосся дівчина зібрала у високий пучок та зробила ніжний макіяж.
Макацарія ж позував у білих штанах, сорочці та сірому піджаку з краваткою. На фото він обіймав Лізу за талію та тримав її за руку.
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