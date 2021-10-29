Вера и Надежда Савченко / фото УНИАН

Бывшему народному депутату Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование , с которым они пытались попасть в Украину.

Об этом всообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, информирует со ссылкой на .

Он пишет: "Хочу подчеркнуть, все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, или вы Герой Украины, экс-нардеп, или просто гражданин".

Монастырский отмечает, что по всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.

По его словам, пограничники используют специальное оборудование, которое обнаруживает такие фейковые документы.

"Только в течение этой недели по фактам подлога результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19 начато 59 уголовных производств", - сообщил министр.

"И просто обращаюсь к каждому по-человечески! Все, кто задумывается купить такие поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы ранее судимы? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни через одно такое решение", - подчеркнул министр.

Он призвал украинцев вакцинироваться.

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