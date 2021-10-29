Цена биткоина достигла нового рекордного уровня. В среду днем, 20 октября, актив вырос на 5% и превысил $65 000.

Буквально через несколько минут котировки достиг отметки в $67 000. Предыдущий максимум в $64 800 пал примерно через полгода. Он был достигнут 14 апреля - в день IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase.

Весь рынок криптовалют демонстрирует явную восходящую тенденцию с начала октября. После неоднозначного сентября графики движения котировок на криптовалютном рынке неожиданно снова стали зелеными со сменой месяца.

В последние две недели перспектива скорейшего одобрения биткоин-ETF в США считалась драйвером цен. Это действительно произошло - «Pro Shares Bitcoin Strategy ETF» начал торговаться во вторник, 19 октября, под тикером BITO. В первый день объем торгов достиг почти миллиарда долларов - исходя из этого показателя, это был второй по величине дебют ETF за всю историю.

В ближайшие несколько недель и месяцев, скорее только, появятся новые биткоин-ETF. ETF могут предоставить новым группам инвесторов доступ к криптовалютному рынку - хотя, как сообщается, ETF Pro Shares инвестирует не в сам биткоин, а во фьючерсы на криптовалюту, то есть в производные инструменты, которые копируют цену криптовалюты. Физической поставки торгового инструмента при этом не производится.

Цена биткоина еще в июле была ниже $30 000

Текущий годовой рост первой криптовалюты составляет около 120% после недавнего повышения цен. Однако в течение года курс значительно колебался. После сильного весеннего роста в мае рынок сначала резко скорректировался. Курс биткоина упал до чуть более $30 000.

Свою роль сыграло несколько факторов: с одной стороны, рынок перегрелся после сильного роста. С другой стороны, некоторые новости были восприняты негативно - например, заявление Tesla о том, что автогигант больше не будет принимать платежи в цифровых монетах, или жесткие меры Китая по добыче BTC в стране. В июне биткоин иногда даже падал ниже $30 000, и снова такая медвежья ситуация повторилась в конце июля.

Однако затем настроение рынка снова изменилось. В августе цены на крупнейшие криптовалюты значительно выросли. В конце месяца биткоин снова преодолел отметку в $50 000. После слабого сентября с несколькими значительными продажами рынок в октябре продолжил восходящий тренд. В прошлую пятницу биткоин впервые с апреля превысил порог в $60 000.

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