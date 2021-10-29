Пока многие пользователи пытаются узнать, поддерживают их компьютеры новую Windows 11, энтузиасты устраивают свое шоу.

Так, один из китайских фанатов XIaomi показал, как ему удалось запустить новую версию системы на устаревшем флагмане компании - Mi 6.Стоит отметить, что речь конечно же идет о ARM-версию Windows 11. Но несмотря на это, ОС можно вполне считать полноценной.Единственное, работает она немного медленнее, чем хотелось бы - например, загрузка системы занимает больше минуты, а активация некоторых пунктов меню не многим меньше. Но несмотря на это, сам факт того, что телефон 2017 выпуска «переварил» новую настольную ОС, о многом говорит.Отметим, что для запуска Windows 11 на Xiaomi Mi 6 использовалось встроенное программное обеспечение EDK2 UEFI Firmware For Snapdragon 835. С его помощью систему можно установить на OnePlus 5 и 5T, Xiaomi Mi Mix 2, Motorola Moto Z2 Force и LG V30.

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