С 1 ноября вступят в силу изменения в ПДД: появятся новые дорожные знаки и разметка - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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С 1 ноября вступят в силу изменения в ПДД: появятся новые дорожные знаки и разметка
29.10.2021 19:45
С 1 ноября вступят в силу изменения в правила дорожного движения, появятся новые дорожные знаки и разметка.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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