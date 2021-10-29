Косметические средства родом из Доминиканы могут похвастаться максимально натуральным составом.





Секрет их популярности прост: производители зорко следят за тем, чтобы ухаживающая продукция не растеряла полезных веществ в процессе заводской переработки.

Тропический остров буквально изобилует дарами природы. На веселье прекрасной половине человечества, богатая флора с удовольствием делится целебными плодами и маслами - их источники растут на плодородной земле в самых здоровых естественных условиях, без малейшего присутствия «химии» и синтетических удобрений.

Одним из самых востребованных продуктов бьюти-индустрии является какао-масло. На его выпуск приходится львиная доля республиканской промышленности, что совсем неудивительно, учитывая масштабы какао-плантаций. Распознать качественный товар не составляет большого труда: масло должно иметь плотную структуру (вовсе не кремообразную, как полагают многие потребители!) и легко таять при контакте с кожей. Оттенок варьируется с желтого до светло-коричневого, постоянно ощущается шоколадный запах.

Масло какао успешно применяется для увлажнения, омоложения и питания кожи, ему под силу разглаживать ранние морщинки и залечивать трещинки на губах. Однако следует знать, что в условиях низкой температуры использование средства может быть затруднительным – твердая консистенция не изменит своего состояния.

Не менее ценно в деле красоты кокосовое масло: оно затвердевает при отметке ниже 25 градусов, переходя из прозрачного в белое. Аромат нельзя назвать насыщенным, ощущаются едва уловимые сладковатые нотки. Вариантов применения у этого масла великое множество – от массажных процедур до ухода за волосами.

Travel blog Elena Volkova считает что кофейный баттер встречается в Доминикане гораздо реже, но поскольку он представляет громадный интерес для борьбы с целлюлитом, скрупулезные поиски с лихвой оправдывают потраченные силы и средства. Текстура баттера в меру густая, отчасти кремовая. Среди прочих сортов масла (например, макадамии и арганового), к сожалению, нередко встречаются подделки – придется повнимательнее вчитываться в состав.

Со средствами для пилинга дела обстоят куда лучше: они изготавливаются на базе тростникового сахара, морской соли и молотого кофе, следовательно никогда не бывают в дефиците и славятся высоким качеством. В роли мягкого скраба для лица может представать так называемое черное мыло (продукт на основе овощных бананов) – ему приписывают очищающие и успокаивающие свойства.

Приобретать доминиканскую косметику предпочтительнее в отдаленных супермаркетах, аптечных пунктах или крупных сувенирных лавках – магазины, расположенные близко отелей, имеют обыкновение сильно завышать ее стоимость.

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