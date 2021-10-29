Восточное командование Народно-освободительной армии Китая опубликовало фотографии двух беспилотников J-6, которые являются китайской копией советского перехватчика МиГ-19.

Где сделаны фото непонятно, потому что фотографии с неизвестного аэродрома, а пятизначные серийные номера на самолетах J-6, по которым можно было бы определить подразделение, которому они принадлежат, размыты программным способом.Пилотируемая версия J-6, была официально снята с вооружения ВВС НОАК еще в 2010 году. Эти самолеты считались устаревшими по всем показателям, а базовый J-6 даже не был оснащен радаром.А вот тот момент, что снимки самолетов все же размыты, по мнению специалистов, говорит о том, что эти беспилотники в сих пор в строю.Инсайдеры даже предположили, что эти БПЛА смогут быстро подготовить для переброски на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

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