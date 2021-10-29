Один человек убит и трое ранены в результате взрыва бомбы в столице Уганды Кампале.

В субботу вечером в баре произошел взрыв, в результате которого погибла 20-летняя официантка и запаниковавшие гуляки вышли на улицу.Полиция сообщает, что трое предполагаемых террористов замаскировались под клиентов, прежде чем заложить взрывчатку под стол.Позже группировка Исламского государства (ИГ) заявила, что она стоит за атакой.Взрыв произошел через неделю после того, как правительство Великобритании объявило о терроризме в Уганде. Он предупредил британских граждан в этой восточноафриканской стране, где атаки такого рода случаются редко, о том, что «террористы, скорее только, попытаются совершить нападения». Поэтому нужно быть бдительными в общественных местах, включая рестораны и бары.Полиция оцепила место взрыва - место, где можно попробовать жареную свинину и пиво, в основном в жилом районе на окраине города.

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