Несколько членов переходного правительства Судана арестованы в своих домах на фоне сообщений о военном перевороте.

Гражданский премьер-министр Абдалла Хамдок и по меньшей мере четыре министра были между тех, кого предположительно задержали неопознанные солдаты незадолго до рассвета в понедельник.Представители армии ничего не комментируют, но демократические группы призвали к уличным протестам.Между военными и гражданскими лидерами возникли разногласия с тех пор, как два года назад был свергнут давний правитель Омар аль-Башир и создано переходное правительство.Остается неясным, кто стоит за арестами.В заявлении министерства информации на Facebook сказано, что задержания проводились «объединенными вооруженными силами», а арестованные содержались в «неустановленном месте».Свидетели заявили, что в столице страны Хартуме Интернет не работает, в то время как в социальных сетях появились изображения, на которых разгневанная толпа сжигает шины на улицах.Армия и военизированные формирования находятся по всему городу, ограничивая передвижение гражданских лиц.Аэропорт Хартума сейчас закрыт, а международные рейсы приостановлены.Основная продемократическая группировка Судана призвала своих сторонников противиться любому военному перевороту.Военные и гражданские переходные власти правят вместе с тех пор, как президент Башир был свергнут после нескольких месяцев уличных протестов в 2019 году.Соглашение о разделении власти между военными и свободной коалицией группировок - Силы за свободу и перемены (FFC) - было согласовано, и был создан Суверенный совет. Он должен был править страной еще на год - с целью проведения выборов и перехода к гражданскому правлению. Но сделка всегда была непростой, с большим количеством соперничающих политических групп, а также с разногласиями внутри вооруженных сил.Напряженность усилилась после того, как в сентябре была сорвана попытка государственного переворота, приписываемая сторонникам Башира.В этом месяце противники перехода Судана к демократии вышли на улицы столицы Хартума, чтобы призвать армию взять страну под контроль.

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