Немецкая полиция не позволила вооруженным членам экстремистской правой группировки блокировать пересечение границы с Польшей мигрантами.

Полиция сообщила, что более 50 крайне правых линчевателей вооружены перцовым баллончиком, штыком, мачете и дубинками.Считается, что группа поддерживает Третий путь, крайне правую партию, подозреваемую в связях с неонацистскими группами.Партия призвала своих членов принять меры против пересечения границы, число которых с августа увеличилось.Полиция изъяла оружие и заставила группу покинуть район близко от города Губен в субботу вечером и рано утром в воскресенье, сообщил пресс-секретарь.Против ультраправых патрулей прошла контрдемонстрация. «Мы не хотим оставлять регион на произвол судьбы неонацистам. Мы хотим показать пример того, что убежище является и останется правом человека», - заявили организаторы акции.Германия направила на польскую границу дополнительно 800 полицейских, чтобы контролировать количество мигрантов, пытающихся въехать в ЕС из Беларуси, сообщил министр внутренних дел в воскресенье.«Сотни офицеров в настоящее время дежурят там днем и ночью. При необходимости я готов усилить их еще больше», - сообщил Хорст Зеехофер. Он говорит, что в этом году зафиксировано более 6000 несанкционированных въездов в Германию из Беларуси и Польши.По его словам, планов по закрытию границы с Польшей нет, но он добавил, что, вероятно, потребуется восстановить контроль.

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