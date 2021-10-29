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Испытания гиперзвуковой оружия в США отсрочили из-за нештатной ситуации
29.10.2021 21:45

Испытания гиперзвуковой оружия в США пришлось отложить из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем. 


Ракета-носитель, которая должна была вынести оружие в стратосферу, не смогла взлететь.В среду, 20 октября, сухопутные и военно-морские силы США провели «испытания прототипов компонентов гиперзвуковой оружия». Они должны были подтвердить работоспособность отдельных элементов планирующего гиперзвукового боевого блока. Однако испытания завершились неудачей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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