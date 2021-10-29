Сотрудники Honor сообщили, когда запланирован объявление нового недорогого смартфона Honor Play 5 Youth Edition с поддержкой сетей пятого поколения. Как выяснилось, случится это уже на следующей неделе.

Итак, объявление новинки запланирован уже на 25 октября. Honor Play 5 Youth Edition будет доступным, а другие смартфоны линейки, в числе которых Honor Play 5T и Play 5T Vitality Edition еще нет.В сети уже появились изображения будущего устройства. На них можно разглядеть, что Honor Play 5 Youth Edition оснастят большим блоком основной камеры с двумя сенсорами и светодиодной вспышкой.Аппарат оборудуют IPS-экраном, процессором MediaTek Dimensity 700 или 720, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, емким аккумулятором на 4000 мАч и сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку.

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