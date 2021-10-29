Глобальное повышение уровня моря, связанное с возможным обрушением Западно-Антарктического ледникового щита, гораздо выше, чем ожидалось - до 30% дополнительного объема.

В отчете представлены новые расчеты так называемого механизма вытеснения воды. Это происходит, когда твердая скальная порода Западно-Антарктического ледяного щита отскакивает вверх по мере таяния льда, и уменьшается общий вес ледяного покрова. Коренная порода находится ниже уровня моря, следовательно, когда она поднимается, она выталкивает воду из окружающей среды в океан, способствует глобальному повышению уровня моря.Новые прогнозы свидетельствуют, что в случае полного обрушения ледникового щита оценки глобального повышения уровня моря увеличатся еще на метр в течение 1000 лет. «Масштабы эффекта потрясли нас. Предыдущие исследования, в которых рассматривался механизм, отклонили его как несущественный. В случае обрушения Западно-Антарктического ледяного щита наиболее часто цитируемая оценка результирующего глобального повышения среднего уровня моря составит 3,2 метра. Мы показали, что этот механизм добавляет 30% к общему числу », - утверждает Линда Пен, GSAS.Но это не просто история о влиянии, которое будет ощущаться через сотни лет. Одна из проведенных имитаций показала, что к концу этого века глобальное повышение уровня моря, вызванный таянием ледникового щита Западной Антарктики, увеличится на 30% вследствие механизма вытеснения воды. Каждый опубликованный прогноз повышения уровня моря из-за таяния ледяного покрова Западной Антарктики, основанный на моделировании климата, независимо от того, распространяется прогноз на конец этого века или на более долгий срок, необходимо будет пересмотреть в сторону повышения.Исследователи хотели изучить, как механизм вытеснения повлиял на изменение уровня моря, когда рассматривается низкая вязкость или легкотекучих материал мантии Земли под Западной Антарктидой. Когда они включили эту низкую вязкость в свои расчеты, они поняли, что вытеснение воды происходит гораздо быстрее, чем предсказывали предыдущие модели. «Независимо от того, какой сценарий мы использовали для обрушения Западно-Антарктического ледяного щита, мы всегда обнаруживали, что этот дополнительный один метр повышение глобального уровня моря всегда появлялся», - таково мнение ученых. Исследователи надеются, что их расчеты показывают, что для точной оценки глобального повышения уровня моря, связанного с таянием ледяных щитов, ученым необходимо учитывать как эффект вытеснения воды, так и низкую вязкость мантии под Антарктидой.

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