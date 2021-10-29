Осколок метеорита Almahata Sitta (AhS), упавшего на Землю 13 лет назад, мог быть частью неизвестного астероида размером примерно с Цереру. К такому выводу в 2020 году пришли ученые из Юго-Западного исследовательского института США.

На нашей планете ежегодно попадает тысячи космических осколков, а это значит, что каждый год есть тысячи шансов узнать что-то новое о нашей планетной системе AhS нашел в Судане в 2008 году. Ученые рассказывают, что это лишь одна из 600 частей астероида, который 13 лет назад вошел в атмосферу Земли и взорвался. С помощью инфракрасного микроскопа авторы недавнего исследования выявили гидратированные минералы в составе AhS. Это говорит о том, что на родительском объекте в течение длительного времени присутствовала вода.Это очень важно, потому что именно минералы могут рассказать ученым о метаморфизм, что происходит на родительском объекте метеорита. Они "регистрируют" геологическую активность, раскрывая историю формирования космического тела. "Спектральный анализ выявил ряд гидратированных минералов, в частности амфибол, которые указывают на долгий период смены воды на родительском астероиде диаметром не менее 643 и до 1770 километров", - отмечают авторы исследования. Ученые сравнивают размеры родительского тела AhS с Церерой, карликовой планетой в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.В своей работе исследователи также отмечают, что амфиболы крайне редко встречаются в составе углистых хондритов - метеоритов, которые в основном и попадают на Землю. Ранее амфиболы были идентифицированы только в метеорите Альенде. "AhS - это уникальный источник информации о материалах формировали Солнечную систему», - резюмируют авторы.

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