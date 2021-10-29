По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Covid серьезно повлиял на медицинский персонал и, вероятно, унес жизни от 80 000 до 180 000 человек.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что медицинские работники должны получать вакцины в первую очередь, и критиковал несправедливость в распределении уколов.

Смерть произошла в период с января 2020 года по май этого года.Ранее другой высокопоставленный чиновник ВОЗ предупредил, что отсутствие уколов может привести к тому, что пандемия продолжится и в следующем году.Во всем мире насчитывается около 135 миллионов медицинских работников.

«Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников во всем мире полностью вакцинированы», - проинформировал общественность доктор Тедрос.

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