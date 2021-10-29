Изменение климата спровоцирует рост международной напряженности. Таково сообщение представителей разведывательного сообщества США.

Первая в истории оценка национальной разведки об изменении климата рассматривает влияние климата на национальную безопасность до 2040 года.Страны будут спорить о том, как реагировать, и последствия будут больше только ощущаться в более бедных странах, которые меньше только способны адаптироваться.В отчете также содержится предупреждение о рисках, связанных с развертыванием футуристических геоинженерных технологий некоторыми странами, действующими в одиночку.http://www.icml2010.org/27-страничная оценка - это коллективное мнение всех 18 спецслужб США. Это их взгляд в будущее на то, что климат означает для национальной безопасности.Отчет рисует картину отказа мира от сотрудничества, ведущего к опасной конкуренции и нестабильности. Он был выпущен незадолго до того, как президент Джо Байден примет участие в саммите по климату COP26 в следующем месяце в Глазго, который стремится к международному соглашению.

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