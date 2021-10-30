Катера "Кузницы на Рыбальском" не соответствуют качеству / фото: Укроборонпром

Следственный опыт подтвердил производства ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" требованиям заказчика – Вооруженных сил Украины и .

Об этом пресс-служба Государственного бюро расследованийинформирует со ссылкой на .

В сообщении сказано, что следователи Государственного бюро расследований 23 и 28 октября провели следственные эксперименты с военными кораблями ЧАО "Кузница на Рыбальском" в рамках уголовного производства по сговору должностных лиц и руководства частных компаний по организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники несоответствующего качества.

К экспериментам были привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ООО "Цеппелин Украина", которые проверяли работу оборудования, установленного на катерах, а также специалисты украинских судостроительных предприятий, другие лица.

Также сообщается, что представители "Кузницы на Рыбальском" проигнорировали приглашение принять в них участие, при этом сотрудники завода во время проведения эксперимента пытались чинить препятствия.

В ГБР напомнили, что 2 июля 2021 года следователи Бюро сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ. Этих должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катера и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не отвечают установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

"Такие действия должностных лиц нанесли государству убыток на сумму более 475 млн гривен", - отмечают в ГБР.

Как сообщал УНИАН, ранее суд взыскал в пользу государства с завода "Кузница на Рыбальском" более 47 млн грн за "Гетман Сагайдачный".

В ноябре 2017 года между Министерством обороны Украины и частным предприятием был заключен государственный договор по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный".

При этом вышеназванное предприятие свои обязательства в соответствии с условиями государственного контракта надлежащим образом не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предоплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ. Поэтому прокуратура, действуя в интересах , обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций.

В связи с этим были арестованы двое подозреваемых - экс-замминистра обороны Игорь Павловский и .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира