Известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса.

Об этом он сказал в интервью , комментируя аналогичное предложение экс-министра здравоохранения Максима Степанова, озвученное ранее, информирует со ссылкой на .

По его словам, финансовый стимул для пенсионеров обойдется бюджету дешевле, чем их лечение от коронавируса.

"Более того, когда я впервые сказал о том, что надо каждой бабушке дать по 5 тысяч гривен и они побегут вакцинироваться, под этим видео была куча комментариев в духе "а почему только бабушкам? А нам? Мы что, хуже? Бабушкам и 1000 гривен хватит", - рассказал доктор.

В связи с этим он озвучил печальный вывод. "Это же на самом деле страшно. Это говорит о деморализации общества", - констатировал Комаровский.

Ранее он к представителям СМИ и блогерам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В нем врач призвал рассказать и показать людям правду о реальной картине с заболеваемостью.

До этого , что президент якобы удалил свой пост в соцсети после того, как был "атакован" в комментариях противниками вакцинации.

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