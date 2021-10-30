С понедельника переводят в "красную зону" и Мэр столицы рассказал во время ток-шоу слова Савика Шустера", что ограничения будут действовать не для всех граждан - на вакцинированных они не будут распространяться, информирует со ссылкой на .

"Я хочу еще раз подчеркнуть: что сейчас локдаун в городе будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы. Те, кто вакцинирован, могут вольно себя чувствовать", – заявил Кличко

Он также рассказал, что по состоянию на сегодняшний день именно столица является лидером в стране по количеству сделанных прививок.

"У нас вакцинировано более 2,2 млн человек одной дозой, из них 1 150 тысяч имеют по две дозы", – заверил Кличко.

Однако хуже ситуация с уровнем смертности – ежедневно в городе умирает в среднем полсотни граждан. По словам мэра, ситуация сложная.

"Мы делаем все для того, чтобы помогать из киевского бюджета врачам, мотивируя их, покупаем кислород. У нас проблем пока еще нет, ситуация довольно напряженная, однако мы сейчас все концентрируемся и должны работать вместе. Рассчитываем на то, что сможем сотрудничать с полицией для выполнения ключевых правил, которые прописаны и с проездом в транспорте, и с посещением различных заведений", – сказал Кличко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира