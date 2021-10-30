|"Холостячка-2": хто покинув шоу у 7 випуску
|30.10.2021 11:10
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9 випуск шоу "Холостячка-2" ще більше зблизив учасників та Злату Огневич. Адже вони тиждень жили під одним дахом та мали багато можливостей для розвитку стосунків.
Після часу проведеного в Одесі Злата вирішила попрощатись з одним учасником. Ним став Роман Васильєв. Огневич заявила, що чоловік хоче показати себе ідеальним та завжди таким здаватись. Окрім цього він вимагає ідеальності і від інших людей. Тому зірка неготова такого.
У проекті залишилось п’ятеро чоловіків - Олег, Максим, Андрій Хвєткєвіч, Андрій Задворний та Дмитро.
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