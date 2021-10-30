ОПОРА заявила о возможном срыве выборов в воскресенье и потребовала разъяснений от власти По теме: В ОПОРЕ заявляют о риске срыва промежуточных выборов из-за слов главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого о том, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус. Об этом глава правления гражданской сети Ольга Айвазовская, информирует . "По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", — пояснила Айвазовская. Она требует от главы комитета дать разъяснение: почему такое сообщение озвучили за день до дня голосования, а не заранее, когда выборы уже продолжаются с начала сентября и эпидемиологическая ситуация вполне предсказуема, как и день голосования;

на основе какого нормативного документа будет регламентироваться данное конституционное ограничение, поскольку постановления и распоряжения исполнительных органов власти не действуют в этой плоскости, а практика отличающаяся от местных выборов будет иметь признаки сознательных действий на срыв избирательного процесса и двойных стандартов;

какой способ выполнения данной идеи будет реализован и кто ответственен за проверку сертификатов, особенно если их преимущественно нет у членов избирательных комиссий.











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