



Відомий український гурт KALUSH активно завойовує любов аудиторії та випускає нові композиції, які стають хітами.



Колектив вирішив порадувати прихильників новою піснею. Трек отримав назву "Мала в 19". Соліст групи Олег Псюк зізнався, що у слова композиції він вклав історії своїх відносин з дівчатами, з якими зустрічався з 1 березня 2020 року до 2021 року.



"Цю пісню я написав десь рік назад. Якшо коротко, то це просто історія пошуку моєї "білобрової", з якою я зараз живу… Я реально шукав ту, в яку можу закохатись, а мені знову попадались дівчата, від яких я міг взяти тільки одне… Дівчата мені дзвонили, писали, "наярювали" в інстаграмі, передавали послання через подруг, п'яні дзвінки по ночах, і так далі.. Очевидно було, що їм прям незвично, що з ними хтось може з такою легкістю попрощатись, я старався зі всіма розійтись на хорошій ноті, бо я просто шукав своє. "Мала в 19" – це не пісня про когось одного, там описуються десь 6 – 7 історій, які є просто одинаковими як 2 краплі води. Але присвячується ця пісня всім дівчатам, які в мене були з 01.03.20 по 01.03.21. Бо 1-го березня 21-го року, зовсім випадково і романтично, я зустрів свою "білоброву". Пройшло рівно 365 днів, рівно рік, щоб знайти свою "половинку", – заявив Олег.







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