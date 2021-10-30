|"Очень соскучился": муж-миллионер сделал ведущей "Танцев со звездами" роскошный сюрприз
|30.10.2021 12:05
|
Онуфрийчук рассказала о муже Алмазе / instagram.com/ivannaonufriichuk
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук показала в своем инста-блоге сюрприз от жена, бизнесмена из Казахстана Алмаза.
Ведущая "Танцев со звездами" позирует на кровати, а вокруг нее сотни роскошных разноцветных роз. Также любимый муж подарил ей воздушные шарики, информирует со ссылкой на .
"Когда любимый очень соскучился", - подписала фото Онуфрийчук.
"Ой, какая красота! Таких мужчин сейчас не найдешь! Фантастика", "Желаю каждой девушке хотя бы раз в жизни получить такой роскошный букет", "Какой-то цветочник стал уже миллионером. Муж ваш - молодец", "Супер, нет слов", "Вы - самый хороший цветочек", - пишут в комментариях поклонники.
Отметим, Иванна Онуфрийчук сыграла с Алмазом свадьбу на Мальдивах. При этом , так как они не могут выбрать страну, в которой хотят это сделать.