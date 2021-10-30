|Володимир Остапчук з дружиною полетіли у Париж
|30.10.2021 14:40
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Український ведучий Володимир Остапчук та його армия Христина активно висвітлюють своє життя у соціальних мережах. Зірки ведуть свої блоги, де спілкуються з підписниками.
У Інстаграм Христина розповіла, що вони з коханим полетіли у Париж. Вона опублікувала контент з міста кохання. Закохані прогулювались по вуличках міста. Володимир постав у штанах, білій сорочці, піджаку та пальто. У руках він тримав пакет з багетами.
Христина обрала лук у схожій кольоровій гамі. Зірка позувала у коричневих штанах, білій футболці та шкіряному піджаку. Образ вона доповнила взуттям на підборах, береті та сонцезахисних окулярах. Також Христина фотографувалась з букетом квітів.
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