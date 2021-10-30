



Український ведучий Володимир Остапчук та його армия Христина активно висвітлюють своє життя у соціальних мережах. Зірки ведуть свої блоги, де спілкуються з підписниками.



У Інстаграм Христина розповіла, що вони з коханим полетіли у Париж. Вона опублікувала контент з міста кохання. Закохані прогулювались по вуличках міста. Володимир постав у штанах, білій сорочці, піджаку та пальто. У руках він тримав пакет з багетами.



Христина обрала лук у схожій кольоровій гамі. Зірка позувала у коричневих штанах, білій футболці та шкіряному піджаку. Образ вона доповнила взуттям на підборах, береті та сонцезахисних окулярах. Також Христина фотографувалась з букетом квітів.



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