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Маша Єфросиніна показала фото з чоловіком на відпочинку на Мальдівах
30.10.2021 15:40
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Українська телеведуча Маша Єфросиніна разом з сином та чоловіком полетіла на відпочинок на Мальдіви. Сім’я насолоджується відпусткою та відпочиває.

У Інстаграм зірка ділиться контентом з подорожі. Один з нових постів був присвячений її та коханому. У кадрі Маша постала у довгій оверсазній сукні, яка приховала її фігуру персикового кольору. Своє волосся телеведуча не вкладала, тому воно розвівалось на вітрі, а на обличчі зірки виднівся легкий макіяж.

Єфросиніна ніжно обіймалась з чоловіком Тимуром. Він позував у блакитних шортах та яскравій сорочці. Пара щиро посміхалась у об’єктив та обіймалась.

Фанати пишуть безліч приємних слів подружжю та бажають їм щастя.

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Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)


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